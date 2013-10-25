《焦点》英国第三季GDP季增0.8%，创2010年来最快增速

统计局称，制造业增长0.9%；建筑业扩张2.5%，扩张程度为逾三年以来最大，因房屋建筑回温。

周五公布的另一项调查显示，消费者越来越乐观。消费者是英国经济的关键引擎。

市场研究机构YouGov和经济暨商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)编制的消费者信心指数，本月触及2009年4月数据公布以来的最高位。

调查显示，房价上涨的预期带动信心上升；房主预计房屋价值在未来12个月将增长逾2%，几乎是7月调查预计涨幅的两倍。

政府经济政策的批评人士称，政府重振楼市的努力，不会为英国带来重心移往制造及出口的经济再平衡。

英国是最早公布GDP初值的欧盟国家之一，而且部分是基于估测数据。平均而言，到两个月后公布第二次修正值时，成长率会向上或向下修正0.1个百分点，不过更大幅度的修正并非罕见。(完)