《焦点》英国第三季GDP季增0.8%，创2010年来最快增速

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
统计局称，制造业增长0.9%；建筑业扩张2.5%，扩张程度为逾三年以来最大，因房屋建筑回温。
周五公布的另一项调查显示，消费者越来越乐观。消费者是英国经济的关键引擎。
市场研究机构YouGov和经济暨商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)编制的消费者信心指数，本月触及2009年4月数据公布以来的最高位。
调查显示，房价上涨的预期带动信心上升；房主预计房屋价值在未来12个月将增长逾2%，几乎是7月调查预计涨幅的两倍。
政府经济政策的批评人士称，政府重振楼市的努力，不会为英国带来重心移往制造及出口的经济再平衡。
英国是最早公布GDP初值的欧盟国家之一，而且部分是基于估测数据。平均而言，到两个月后公布第二次修正值时，成长率会向上或向下修正0.1个百分点，不过更大幅度的修正并非罕见。(完)
(编译/审校 张明钧/洪曦/朱晓军/王翔琼/蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。