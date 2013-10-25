中国新债：企业债发行方式现创新，武汉地铁将发以五年为周期可续期债

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月25日 - 中国信用债发行方式又现创新。武汉地铁集团有限公司周五公告称，将于下周发行至多23亿元人民币可续期企业债，该债以五年为一个周期，到期可再延续，或由发行人选择全额兑付。
刊登在中国债券信息网的公告显示，在该期债券每五个计息年度末，发行人有权选择将期限延续五年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。
该期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，基准利率每五年确定一次，首次基准利率为发行公告日前1,250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数。
本期债券拟募集资金不超过23亿元，用于武汉市轨道交通六号线一期工程项目。
具体发行条款如下：
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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武汉地铁集团 23 可续期 10/28簿记建档 利差上限5.7% AA+ 10/29-11/1 海通证券
(在本期债券每五个计息年度末，发行人有权选择将期限延续五年，或选择
在该计息年度末到期全额兑付本期债券/浮息，前五年以七天Shibor为基准)
============================================================================================(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。