台湾股市：量缩收涨0.73%升破8,400点，受部分电子法说概念股带动

路透台北10月28日 - 台湾股市周一量缩收涨0.73%。交易商认为，今日由部分大型电子股法人说明会(指投资人说明会)概念族群带动台股续扬，加以上周受累于油品安全风暴的食品股出现止跌反弹及半导体类股续处高档整理未延续上周跌势，令台股指数终场涨破8,400点整数关卡。

台湾加权股价指数 收盘升0.73%至8,407.83点，成交初值 为650.33亿台币，上日为796.25亿。

保德信投信投资管理部协理叶献文说，“今天由电子法说概念股带领其他类股上攻。”

他认为，受到台达电、联发科等大型电子法说会本周陆续登场带动下，台股大盘指数周一向上整理，不过指数来到8,400点附近的位置，再上涨空间不大，基本上台股大盘指数仍维持区间盘整格局，预估第四季台股大盘指数约在8,500点上下两百点震荡整理。

国泰期货证期顾问处协理简伯仪也认为，目前台股维持在8,350点量缩整理的情况，所以最近日K线一天收红、一天收黑，等待成交量能放大到900亿台币才有机会实质往上攻坚。

德盛安联基金经理人萧惠中亦提醒称，全球景气复苏趋势不变，但好坏数据分歧，也造成股市容易因经济数据反覆或政策改变而呈现区间震荡格局，特别是当指数处于相对高点时。

外资虽于上周五结束连续16日买超，转为卖超29亿台币，不过外资投信业者仍看好随着台币升值，外资仍将会持续汇入台湾及买超大型龙头股。本地时间13:50，台币兑美元 走升4.7分报29.408。

电子类股指数 收升0.85%；其中，电子法说族群包括台达电 涨幅逾3%、联发科 亦走扬0.64%，另大型龙头股台积电 收高2.34%，报109.5台币，一改上周五受累于美国半导体类股 急跌的阴霾。