表格：美国9月耐久财订单较前月上升3.7%，高于市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月25日 - 美国商务部周五公布：
* 美国9月耐久财(耐用品)订单较前月上升3.7%(市场预估为增长2.0%)，8月修正为增长0.2%
* 美国9月扣除运输的耐久财订单较前月升下滑0.1%(市场预估为上升0.5%)，8月修正为下滑0.4%
* 美国9月扣除国防的耐久财订单上升3.2%，8月修正为上升0.6%
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
9月 8月 7月
总体新订单 3.7 0.2 -8.1
扣除运输 -0.1 -0.4 -0.5
扣除国防 3.2 0.6 -7.5
电脑/电子产品 0.6 -5.4 -2.8
运输设备 12.3 1.7 -21.9
资本财 7.5 -0.9 -18.2
非国防资本财 6.9 -0.6 -17.5
扣除飞机的
非国防资本财 -1.1 0.4 -3.5(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。