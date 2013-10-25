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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 20:38 BJT

表格：美国9月耐久财订单较前月上升3.7%，高于市场预估

路透10月25日 - 美国商务部周五公布：

* 美国9月耐久财(耐用品)订单较前月上升3.7%(市场预估为增长2.0%)，8月修正为增长0.2%

* 美国9月扣除运输的耐久财订单较前月升下滑0.1%(市场预估为上升0.5%)，8月修正为下滑0.4%

* 美国9月扣除国防的耐久财订单上升3.2%，8月修正为上升0.6%

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

9月 8月 7月

总体新订单 3.7 0.2 -8.1

扣除运输 -0.1 -0.4 -0.5

扣除国防 3.2 0.6 -7.5

电脑/电子产品 0.6 -5.4 -2.8

运输设备 12.3 1.7 -21.9

资本财 7.5 -0.9 -18.2

非国防资本财 6.9 -0.6 -17.5

扣除飞机的

非国防资本财 -1.1 0.4 -3.5(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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