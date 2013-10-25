国际油市：粘度价差飙升，市场预期180-cst燃料油保持强势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡10月25日 - 周五180-cst和380-cst燃料油互换价差触及近四个月高位，消息人士称引预期180-cst燃料油供应将吃紧。
粘度价差几乎上涨一倍至每吨11美元，周四为6美元。
新加坡一交易员称，“市场仍然预计180-cst燃料油会强势。”
180-cst燃料油现货升水跳升至每吨6.25美元的两周高点。
交易消息人士将稍早180-cst燃料油上涨，归因于本月交易的380-cst燃料油数量高过往常。
新加坡另一交易员称，“听说两天前市场有对11月和12月粘度价差的强劲买盘，此后价差就大涨。”
Gunvor向维多公司售出2万吨180-cst燃料油，11月14-18日的船期，价格为每吨613.50美元。
维多从中石油买入2万吨180-cst燃料油，11月20-24日的船期，价格为每吨较新加坡报价升水4.75美元。
BP向联合石化售出2万吨380-cst燃料油，11月20-24日的船期，价格为每吨602美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 杜明霞)
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