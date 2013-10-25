美股业绩：宝洁第一季获利符合预期，维持全年财测不变

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月25日 - 宝洁(宝硷/P&G) 周五公布季度获利，符合华尔街预期，受助于海外增长，成本削减和税率降低。
这家全球最大的家庭用品制造商，还维持了全年的财测不变。
宝洁股票在盘前交易中下跌0.8%至80美元。
公司表示，预计本财年扣除重组费用的每股盈余(EPS)增长5-7%。今年稍早，该公司放弃对季度业绩进行预测。
该公司仍预计内生性营收在本财年成长3-4%。内生性营收不计入汇率变化、并购和分拆的影响。
宝洁称在9月30日结束的第一季，公司获利30.3亿美元，合EPS为1.04美元。上年同期分别为28.1亿美元和0.96美元。
扣除重组费用的核心EPS下跌1%至1.05美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的预估。
公司营收成长2.2%至212.1亿美元，超过分析师的预估210.4亿美元。
内生性营收增长4%。内生性营收各分项均增长，只有健康服务除外。受一款宠物食品召回影响，健康服务营收持平。(完)
(编译 田建华; 审校 杜明霞)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。