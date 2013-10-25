美股业绩：宝洁第一季获利符合预期，维持全年财测不变

路透10月25日 - 宝洁(宝硷/P&G) 周五公布季度获利，符合华尔街预期，受助于海外增长，成本削减和税率降低。

这家全球最大的家庭用品制造商，还维持了全年的财测不变。

宝洁股票在盘前交易中下跌0.8%至80美元。

公司表示，预计本财年扣除重组费用的每股盈余(EPS)增长5-7%。今年稍早，该公司放弃对季度业绩进行预测。

该公司仍预计内生性营收在本财年成长3-4%。内生性营收不计入汇率变化、并购和分拆的影响。

宝洁称在9月30日结束的第一季，公司获利30.3亿美元，合EPS为1.04美元。上年同期分别为28.1亿美元和0.96美元。

扣除重组费用的核心EPS下跌1%至1.05美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的预估。

公司营收成长2.2%至212.1亿美元，超过分析师的预估210.4亿美元。

内生性营收增长4%。内生性营收各分项均增长，只有健康服务除外。受一款宠物食品召回影响，健康服务营收持平。(完)