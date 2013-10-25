国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至五周高位，迎来多头市场

路透新加坡10月25日 - 周五亚洲石脑油裂解价差升至五周高位每吨118.48美元，受需求以及供应充沛局面减弱推动，而汽油裂解价差升至六日高位每桶3.03美元。

韩国LG化学寻求12月下半月或明年1月上半月或下半月的一批石脑油船货。

标购结果尚不得知，但是交易商称，标购太复杂，因一般买家只提供两个交付日期选择。

交易商称，随着欧洲冬季燃料需求消化石脑油替代品液化石油气(LPG)的供应，以及同时石脑油供应看似下降，市场可能进入多头模式。

新加坡一交易员称，“(亚洲)炼厂产能在低位，而石化企业产能在高位正在产生效应。”

另外，印度可能在11月出口约68万吨石脑油，稍高于10月。

嘉能可向托克(Trafigura)售出一笔12月下半月/1月上半月的石脑油价差交易，价差定在每吨4美元，是今日唯一的一笔现货交易。(完)

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