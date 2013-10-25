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市场报道 | 2013年 10月 25日 星期五 22:01 BJT

美国热股：消息人士称波音将向中国出口约200架737 Max客机

路透10月25日 - 两位熟悉内情消息人士称，波音 已获多家中国客户承诺，将采购约200架737 Max客机。这是波音最畅销短程机型的最新升级机种。

波音周五盘初小幅下跌0.16%，报128.69美元。(完)
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