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市场报道 | 2013年 10月 25日 星期五 21:59 BJT

美国热股：亚马逊大幅上涨逾9%，国内与海外市场双双扩张提振营收

路透10月25日 - 亚马逊 周四公布季度亏损缩窄且营收成长24%，涨幅超过预期，因该公司在美国国内大幅扩张，且在海外市场也斩获成绩。

亚马逊周五早盘大涨9.52%，报363.85美元。(完)
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