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市场报道 | 2013年 10月 25日 星期五 22:02 BJT

美国热股：杜邦将在18个月内分拆旗下二氧化钛部门，股价小涨

路透10月25日 - 面对华尔街要求该公司分散化不稳定业务的压力愈发加大，杜邦 周四表示，将在18个月内把旗下二氧化钛部门拆分成一家上市公司，以此作为回应。

杜邦周五盘初小幅上涨0.80%，报61.84美元。(完)
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