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市场报道 | 2013年 10月 25日 星期五 22:05 BJT

美国热股：雷格梅森劲升逾2%，受助于季度获利同比走高

路透10月25日 - 资产资管理公司雷格梅森 称季度获利较去年同期上涨7%，但公布投资者资金流出旗下股票基金。

雷格梅森周五早盘上扬2.25%，报37.70美元。(完)
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