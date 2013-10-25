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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 22:10 BJT

表格：美国8月趸售库存较前月增长0.5%，预估为上升0.3%

路透10月25日 - 美国商务部周五公布，美国8月趸售(批发)库存较前月增长0.5%，为1月来最大增幅，预估为增加0.3%，7月修正后为增长0.2%，前值为增长0.1%。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 8月 7月 前值 13年8月/12年8月 整体库存 0.5 0.2 0.1 2.5 耐久财(耐用品) 0.6 0.6 0.6 5.3

汽车 　2.4 0.8 0.4 1.6

专业设备 0.4 -1.1 -1.2 6.1

电脑设备 -1.1 -3.6 -3.5 7.3

机械 0.1 1.2 1.2 7.3

非耐久财 0.5 -0.6 -0.8 -1.6

石油 2.8 3.2 3.3 6.5

整体销售 0.6 持平 0.1 5.6

耐久财 0.9 -0.6 -0.6 5.4

汽车 -0.9 -3.5 -3.1 -2.9

专业设备 2.0 0.6 持平 6.3

电脑设备 3.1 1.4 0.4 9.4

机械 2.7 -0.4 -0.8 15.3

非耐久财 0.3 0.6 0.7 5.7

石油 1.5 1.4 1.9 8.8 (以10亿美元计) 8月 7月 前值 12年8月 库存 502.99 500.25 499.95 490.58 耐久财(耐用品) 311.23 309.40 309.36 295.69 汽车 50.08 48.93 48.74 49.27 非耐久财 191.77 190.86 190.59 194.89

(以10亿美元计) 8月 7月 前值 12年8月 销售 428.38 425.90 426.09 405.74 耐久财(耐用品) 197.19 195.35 195.24 187.05 汽车 33.07 33.39 33.52 34.06 非耐久财 231.19 230.55 230.85 218.69 库存/销售比 1.17 1.17 1.17 1.21(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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