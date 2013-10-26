中国政治：三中全会深化改革的范围和力度都将是“空前的”--政协主席

路透北京10月26日 - 中国中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声周六称，下个月将召开的中共十八届三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。

新华网报导引述他在广西举行一论坛开幕式上的话说，“这一轮改革范围之广，力度之大，都将是空前的，必将强有力地推动大陆经济社会各领域的深刻变革，促进各项社会事业的发展。”

中共中央已明确将于11月在北京召开第十八届中央委员会第三次全体会议，主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。是次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。

30多年来，中央做出整体性改革的决定共有三次：第一次是1984年的《中共中央关于经济体制改革的决定》；第二次是1993年的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》；第三次是2003年的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》。（完）

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