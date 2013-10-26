中国政治：国研中心向三中全会提改革方案，涉及土地制度八大领域--中新社

路透北京10月26日 - 中新社周六报导称，中国国务院发展研究中心近日公开其为十八届三中全会提交“383”改革方案总报告全文，提出今后几年必须在深化改革开放、转变发展方式上取得实质性进展。

报导称，所谓“383”方案是指包含“三位一体改革思路、八个重点改革领域、三个关联性改革组合”的中国新一轮改革路线图。

报导引述报告称，新一轮改革目标是建立富有活力、创新导向、包容有序、法治保障的社会主义市场经济体制，具体措施是推动完善市场体系、转变政府职能、创新企业体制的“三位一体”改革。

该报告认为，“三位一体”改革的关键在于“正确处理政府和市场的关系”，为此必须推动行政管理体制、垄断行业、土地制度、金融体系、财税体制、国有资产管理体制、创新体制以及对外开放等八个重点领域的改革。

该报告提出的三大改革突破口为：一是放开准入，引入外部投资者，加强竞争；二是深化社会保障体制改革，设立“国民基础社会保障包”；三是深化土地制度改革，集体土地入市交易。

此外报告还给出了改革的“时间表”，建议将改革分为三个阶段，即2013年至2014年的近期改革、2015年至2017年的中期改革和2018年至2020年的远期改革。

公开信息显示，负责方案制定的国研中心课题组由该中心主任李伟与国家发展改革委副主任刘鹤担纲领衔，国研中心多位资深专家参与写作。

报导称，该方案已形成名为《新一轮改革的战略和路径》的读本，由中信出版社出版并将于11月初上市。

中国中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声周六称，下个月将召开的中共十八届三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。 （完）

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