重温稿-《全球汇市》欧元兑美元接近两年高位，前景仍看好

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3804 1.3799 +0.04 +4.62 1.3194 美元/日圆 97.41 97.27 +0.14 +12.30 86.74 欧元/日圆 134.42 134.22 +0.15 +17.45 114.45 美元/瑞郎 0.8922 0.8922 +0.00 -2.55 0.9155 英镑/美元 1.6164 1.6200 -0.22 -0.54 1.6251 美元/加元 1.0447 1.0421 +0.25 +5.30 0.9921 澳元/美元 0.9579 0.9620 -0.43 -7.83 1.0393 欧元/瑞郎 1.2318 1.2314 +0.03 +2.01 1.2075 欧元/英镑 0.8538 0.8518 +0.23 +5.23 0.8114 新西兰元/美元 0.8278 0.8352 -0.89 -0.06 0.8283 美元/挪威克朗 5.8903 5.8923 -0.03 +5.88 5.5630 欧元/挪威克朗 8.1340 8.1303 +0.05 +10.81 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3181 6.3498 -0.50 -2.78 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7205 8.7666 -0.53 +1.66 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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