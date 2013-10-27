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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 06:59 BJT

重温稿-《全球汇市》欧元兑美元接近两年高位，前景仍看好

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3804     1.3799      +0.04      +4.62     1.3194
 美元/日圆                         97.41      97.27      +0.14     +12.30      86.74
 欧元/日圆                        134.42     134.22      +0.15     +17.45     114.45
 美元/瑞郎                        0.8922     0.8922      +0.00      -2.55     0.9155
 英镑/美元                        1.6164     1.6200      -0.22      -0.54     1.6251
 美元/加元                        1.0447     1.0421      +0.25      +5.30     0.9921
 澳元/美元                        0.9579     0.9620      -0.43      -7.83     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2318     1.2314      +0.03      +2.01     1.2075
 欧元/英镑                        0.8538     0.8518      +0.23      +5.23     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8278     0.8352      -0.89      -0.06     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.8903     5.8923      -0.03      +5.88     5.5630
 欧元/挪威克朗                    8.1340     8.1303      +0.05     +10.81     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.3181     6.3498      -0.50      -2.78     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7205     8.7666      -0.53      +1.66     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)
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