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亚洲 | 2013年 10月 27日 星期日 09:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月25日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
                                                          
 公司名         股票代码        收盘价     涨跌  涨跌幅%     成交量
                                                                   
 中国                                                              
 新浪                            83.23    -3.37    -3.89    2969636
 搜狐                            81.42    -0.13    -0.16    1867753
 网易                            72.85    +0.92    +1.28     769637
 百度                           159.36    -1.98    -1.23    4132227
 亚信科技                        11.63    +0.02    +0.17     123134
                                                                   
 台湾                                                              
 台湾积体电路                    18.47    -0.21    -1.12    2615653
 联电                             2.06    -0.03    -1.44      30037
 日月光                           4.95    +0.07    +1.43      66160
 矽品精密                         6.04    +0.02    +0.25     246609
 和信超媒体                       1.00    +0.01    +1.01     118903
 友达                             3.25    -0.04    -1.22      73179
 中华电信                        31.31    +0.07    +0.22      60645
 台湾国际航电                    48.90    +0.07    +0.14     767301
                                                                   
 香港                                                              
 中国移动                        52.01    -0.01    -0.02     165780
 中国联通                        15.50    -0.62    -3.85     111107
 中国电信                        52.27    -0.08    -0.15      20515
 中芯国际                         3.71    +0.02    +0.54      60435
 电讯盈科                         4.40    -0.10    -2.22        603
    (完)
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