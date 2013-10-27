《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月25日

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 83.23 -3.37 -3.89 2969636 搜狐 81.42 -0.13 -0.16 1867753 网易 72.85 +0.92 +1.28 769637 百度 159.36 -1.98 -1.23 4132227 亚信科技 11.63 +0.02 +0.17 123134 台湾 台湾积体电路 18.47 -0.21 -1.12 2615653 联电 2.06 -0.03 -1.44 30037 日月光 4.95 +0.07 +1.43 66160 矽品精密 6.04 +0.02 +0.25 246609 和信超媒体 1.00 +0.01 +1.01 118903 友达 3.25 -0.04 -1.22 73179 中华电信 31.31 +0.07 +0.22 60645 台湾国际航电 48.90 +0.07 +0.14 767301 香港 中国移动 52.01 -0.01 -0.02 165780 中国联通 15.50 -0.62 -3.85 111107 中国电信 52.27 -0.08 -0.15 20515 中芯国际 3.71 +0.02 +0.54 60435 电讯盈科 4.40 -0.10 -2.22 603 (完)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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