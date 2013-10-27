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亚洲 | 2013年 10月 27日 星期日 11:09 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连七跌，海岬和巴拿马型运价续跌

路透10月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第七日下跌，受海岬型船和巴拿马型船运价下滑拖累。

乾散货运价指数下跌37点，或2.17%至1,671点，为9月16日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降94点，或3.39%，至2,681点，为9月5日以来最低。日均获利下降984美元至21,363美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌55点或2.81%至1,904点。日均获利降438美元至15,219美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“海岬型船运价持续下滑(最终也带动其他船型运价下跌)，昨日日均获利降10%至22,300美元。然而，我们看到市场可能出现在日均获利20,000美元附近趋稳的迹象，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth周五在一份报告中称。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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