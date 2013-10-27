全球航运：波罗的海乾散货运价指数连七跌，海岬和巴拿马型运价续跌

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透10月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第七日下跌，受海岬型船和巴拿马型船运价下滑拖累。
乾散货运价指数下跌37点，或2.17%至1,671点，为9月16日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降94点，或3.39%，至2,681点，为9月5日以来最低。日均获利下降984美元至21,363美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌55点或2.81%至1,904点。日均获利降438美元至15,219美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
“海岬型船运价持续下滑(最终也带动其他船型运价下跌)，昨日日均获利降10%至22,300美元。然而，我们看到市场可能出现在日均获利20,000美元附近趋稳的迹象，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth周五在一份报告中称。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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