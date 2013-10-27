全球汇市：投机客10月1日止当周所持美元净多仓降至2月以来最低--CFTC

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透纽约10月25日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，在10月1日止当周汇市投机客将美元净多头仓位降至2月以来最低位。
10月1日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至6.928亿美元，为2月19日以来最低。前一周美元净多仓为35.8亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
每周汇市投机客净仓位数据因本月稍早美国政府部分关闭而延后公布。
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月1日当周 9月24日当周
多头仓位 18,634 18,173
空头仓位 100,958 110,991
净仓位 -82,324 -92,818
欧元(125,000欧元为1口)
10月1日当周 9月24日当周
多头仓位 128,580 129,862
空头仓位 60,304 64,018
净仓位 68,276 65,844
英镑(62,500英镑为1口)
10月1日当周 9月24日当周
多头仓位 47,329 50,736
空头仓位 45,833 49,562
净仓位 1,496 1,174
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月1日当周 9月24日当周
多头仓位 17,898 15,129
空头仓位 11,262 9,384
净仓位 6,636 5,745
加元(100,000加元为1口)
10月1日当周 9月24日当周
多头仓位 43,734 40,278
空头仓位 44,689 45,953
净仓位 -955 -5,675
澳元(100,000澳元为1口)
10月1日当周 9月24日当周
多头仓位 14,928 20,049
空头仓位 43,732 54,868
净仓位 -28,804 -34,819
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月1日当周 9月24日当周
多头仓位 17,706 15,470
空头仓位 6,815 7,415
净仓位 10,891 8,055
(完)
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路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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