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亚洲 | 2013年 10月 27日 星期日 11:24 BJT

全球汇市：投机客10月1日止当周所持美元净多仓降至2月以来最低--CFTC

路透纽约10月25日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，在10月1日止当周汇市投机客将美元净多头仓位降至2月以来最低位。

10月1日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至6.928亿美元，为2月19日以来最低。前一周美元净多仓为35.8亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

每周汇市投机客净仓位数据因本月稍早美国政府部分关闭而延后公布。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月1日当周 9月24日当周

多头仓位 18,634 18,173

空头仓位 100,958 110,991

净仓位 -82,324 -92,818

欧元(125,000欧元为1口)

10月1日当周 9月24日当周

多头仓位 128,580 129,862

空头仓位 60,304 64,018

净仓位 68,276 65,844

英镑(62,500英镑为1口)

10月1日当周 9月24日当周

多头仓位 47,329 50,736

空头仓位 45,833 49,562

净仓位 1,496 1,174

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月1日当周 9月24日当周

多头仓位 17,898 15,129

空头仓位 11,262 9,384

净仓位 6,636 5,745

加元(100,000加元为1口)

10月1日当周 9月24日当周

多头仓位 43,734 40,278

空头仓位 44,689 45,953

净仓位 -955 -5,675

澳元(100,000澳元为1口)

10月1日当周 9月24日当周

多头仓位 14,928 20,049

空头仓位 43,732 54,868

净仓位 -28,804 -34,819

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月1日当周 9月24日当周

多头仓位 17,706 15,470

空头仓位 6,815 7,415

净仓位 10,891 8,055

(完)

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