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市场报道 | 2013年 10月 27日 星期日 10:57 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货10月1日持仓报告(表)

路透10月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年10月1日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(616,871口)

206,304 75,050 94,197 261,742 374,582 562,243 543,829 54,628 73,042

较9月24日变动(未平仓合约：减少3,508口)

-16,349 -2,297 3,483 7,793 -5,581 -5,073 -4,395 1,565 887

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.4 12.2 15.3 42.4 60.7 91.1 88.2 8.9 11.8

各类交易商数量(总计为514家)

153 142 169 123 166 382 399 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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