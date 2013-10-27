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市场报道 | 2013年 10月 27日 星期日 10:57 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货10月1日持仓报告(表)

路透10月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年10月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,182,752口)

340,932 456,152 127,765 578,115 371,593 1046812 955,510 135,940 227,242

较9月24日变动(未平仓合约：增加35,454口)

4,992 17,936 13,056 13,239 -2,124 31,287 28,868 4,167 6,586

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.8 38.6 10.8 48.9 31.4 88.5 80.8 11.5 19.2

各类交易商数量(总计为707家)

148 203 165 257 263 511 546 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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