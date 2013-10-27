CFTC报告：CBOT玉米期货10月1日持仓报告(表)

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透10月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年10月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,182,752口)
340,932 456,152 127,765 578,115 371,593 1046812 955,510 135,940 227,242
较9月24日变动(未平仓合约：增加35,454口)
4,992 17,936 13,056 13,239 -2,124 31,287 28,868 4,167 6,586
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.8 38.6 10.8 48.9 31.4 88.5 80.8 11.5 19.2
各类交易商数量(总计为707家)
148 203 165 257 263 511 546 (完)
(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1 %，5月合约 触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。 CBOT-5月玉米合约 收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。 包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 升0.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低， 交易商说，因技术性卖盘和美元上涨。美元走高，令美元计价的美国谷物 在全球市场的竞争力下降。 美国大平原冬麦种植带预报将迎来更多降雨，应该提振产量前景，这 对市场带来进一步压力。 CBOT-5月小麦期货 收低6-1/2美分，报每蒲式耳4.23-1/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作小麦56.84万吨，高于预估，出口销售新作小麦8.7万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为90,737口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)