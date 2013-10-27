CFTC报告：CBOT小麦期货10月1日持仓报告(表)

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘和美元上涨

路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低， 交易商说，因技术性卖盘和美元上涨。美元走高，令美元计价的美国谷物 在全球市场的竞争力下降。 美国大平原冬麦种植带预报将迎来更多降雨，应该提振产量前景，这 对市场带来进一步压力。 CBOT-5月小麦期货 收低6-1/2美分，报每蒲式耳4.23-1/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作小麦56.84万吨，高于预估，出口销售新作小麦8.7万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为90,737口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)