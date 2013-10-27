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市场报道 | 2013年 10月 27日 星期日 10:56 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货10月1日持仓报告(表)

路透10月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年10月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(356,627口)

123,035 132,138 38,044 165,169 140,701 326,248 310,883 30,379 45,744

较9月24日变动(未平仓合约：减少3,313口)

-439 -32,731 1,936 -6,582 27,480 -5,085 -3,315 1,772 2

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.5 37.1 10.7 46.3 39.5 91.5 87.2 8.5 12.8

各类交易商数量(总计为362家)

103 125 96 67 108 232 278 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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