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市场报道 | 2013年 10月 27日 星期日 10:55 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货10月1日持仓报告(表)

路透10月25日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年10月1日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(203,616口)

75,048 20,196 12,191 98,475 162,432 185,714 194,819 17,902 8,797

较9月24日变动(未平仓合约：增加21,163口)

11,174 2,103 -2 6,953 19,700 18,125 21,801 3,038 -638

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.9 9.9 6.0 48.4 79.8 91.2 95.7 8.8 4.3

各类交易商数量(总计为266家)

122 60 48 52 67 201 156 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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