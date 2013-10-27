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市场报道 | 2013年 10月 27日 星期日 10:54 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月1日持仓报告(表)

路透10月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年10月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,856,649口)

424,081 108,643 633,250 707,802 1041475 1765133 1783368 91,516 73,281

较9月24日变动(未平仓合约：减少24,432口)

-7,505 -2,185 -3,021 -10,455 -16,925 -20,981 -22,131 -3,451 -2,301

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.8 5.9 34.1 38.1 56.1 95.1 96.1 4.9 3.9

各类交易商数量(总计为345家)

135 68 154 95 111 301 286 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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