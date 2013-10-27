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市场报道 | 2013年 10月 27日 星期日 10:46 BJT

CFTC报告：COMEX期金10月1日持仓报告(表)

路透10月25日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年10月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(374,151口)

141,541 68,494 16,891 179,659 257,787 338,091 343,172 36,060 30,979

较9月24日变动(未平仓合约：减少4,065口)

1,073 -4,835 -1,570 -4,029 2,572 -4,526 -3,833 461 -232

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.8 18.3 4.5 48.0 68.9 90.4 91.7 9.6 8.3

各类交易商数量(总计为285家)

111 87 61 57 62 196 186 (完)

(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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