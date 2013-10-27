CFTC报告：COMEX期金10月1日持仓报告(表)

美国股市：小涨，投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透10月25日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年10月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(374,151口)
141,541 68,494 16,891 179,659 257,787 338,091 343,172 36,060 30,979
较9月24日变动(未平仓合约：减少4,065口)
1,073 -4,835 -1,570 -4,029 2,572 -4,526 -3,833 461 -232
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
37.8 18.3 4.5 48.0 68.9 90.4 91.7 9.6 8.3
各类交易商数量(总计为285家)
111 87 61 57 62 196 186 (完)
(整理 王冠中; 审校 艾茂林)
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1 %，5月合约 触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。 CBOT-5月玉米合约 收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。 包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 升0.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)