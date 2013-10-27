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市场报道 | 2013年 10月 27日 星期日 10:44 BJT

CFTC报告：COMEX期铜10月1日持仓报告(表)

路透10月25日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年10月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(148,001口)

39,032 40,366 13,792 80,265 72,900 133,089 127,058 14,912 20,943

较9月24日变动(未平仓合约：增加490口)

2,384 -3,532 1,927 -2,146 1,787 2,165 182 -1,675 308

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.4 27.3 9.3 54.2 49.3 89.9 85.8 10.1 14.2

各类交易商数量(总计为227家)

57 94 45 50 49 136 167 (完) (整理 王冠中; 审校 艾茂林)
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