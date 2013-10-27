拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索上涨，受国内央行举措支撑

路透里约热内卢10月25日 - 巴西雷亚尔周五上涨逾0.5个百分点，稍早政策官员宣布，将继续展延下月初到期的汇率互换，为汇率提供额外支撑。

此外，墨西哥披索上涨，此前墨西哥央行一如预期调降指标利率，并称不建议进一步降息，提振投资人对披索的胃纳。

过去几日来，拉丁美洲货币普遍受到对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将延后缩减买债计划的预期支撑。

墨西哥披索兑美元 跳涨0.74%至12.8800披索，稍早墨西哥央行表示，由于经济显然已经历过近期放缓最严重的影响，“在可预见的未来内不建议”进一步降息。

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.58%至2.1879雷亚尔，巴西央行前一晚宣布将透过下周一至周三的三次标售，继续展延11月1日到期的汇率互换。这类汇率互换为投资人提供保护免于雷亚尔贬值的冲击。

该消息令许多投资人大感意外，他们原本预期巴西政策官员不会宣布额外的标售来展延下月初到期的总值89亿美元汇率互换。在雷亚尔近日触及四个月高点后，对于部分展延的预期也随之升高。(完)

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