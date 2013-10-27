南非汇市：兰特兑美元下跌，受罢工疑虑拖累

路透约翰内斯堡10月25日 - 南非兰特兑美元周五下跌，受铂金业罢工的忧虑拖累，但若美元持续受压，兰特进一步跌势将受限。

1612GMT，兰特兑美元 报9.8120兰特，较周四纽约收盘价下跌近0.6%。

南非矿工联盟及建筑公会(AMCU)总裁周五表示，AMCU宣布了与Anglo American Platinum 的薪资纠纷，而政府协调者将试图解决僵局，以避免爆发罢工。

AMCU亦称，在薪资协商破裂后，周一将与任职Impala Platinum 的成员讨论是否进行罢工。

交易商表示，兰特的走向将持续受到美元的左右，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持当前货币刺激水准的预期下，美元持续受压。

“我们得关注美元走势。若美元延续下滑动能，那么兰特就可能小幅走强，”Bidvest Bank交易商Ion de Vleeschauwer称。

南非公债下跌，2026年到期公债收益率(殖利率) 上涨8个基点，至7.845%。2015年到期公债收益率 升5个基点，至5.77%。(完)

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