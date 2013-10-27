南非汇市：兰特兑美元下跌，受罢工疑虑拖累

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透约翰内斯堡10月25日 - 南非兰特兑美元周五下跌，受铂金业罢工的忧虑拖累，但若美元持续受压，兰特进一步跌势将受限。
1612GMT，兰特兑美元 报9.8120兰特，较周四纽约收盘价下跌近0.6%。
南非矿工联盟及建筑公会(AMCU)总裁周五表示，AMCU宣布了与Anglo American Platinum 的薪资纠纷，而政府协调者将试图解决僵局，以避免爆发罢工。
AMCU亦称，在薪资协商破裂后，周一将与任职Impala Platinum 的成员讨论是否进行罢工。
交易商表示，兰特的走向将持续受到美元的左右，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持当前货币刺激水准的预期下，美元持续受压。
“我们得关注美元走势。若美元延续下滑动能，那么兰特就可能小幅走强，”Bidvest Bank交易商Ion de Vleeschauwer称。
南非公债下跌，2026年到期公债收益率(殖利率) 上涨8个基点，至7.845%。2015年到期公债收益率 升5个基点，至5.77%。(完)
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(编译 王冠中; 审校 艾茂林)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。