美国政经：共和党参议员Paul计划推迟叶伦的美联储主席提名

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透华盛顿10月25日 - 美国共和党参议员Rand Paul周五威胁延迟叶伦的美联储(FED)主席提名，除非他支持的加强监督美联储法案得以进行表决。
“作为提名叶伦接任美联储主席考量的一部分，我将要求就我提出的美联储透明法案进行表决，”Paul在声明中称。“美国民众需要更具透明度的美联储和联邦政府。”
然而，Paul一名助理表示，尚未就是否延后提名做出最后决定。
若Paul决定阻挡提名进度，将迫使叶伦的支持者在100席次的参议院中寻找60个赞成票，以确认其提名。
尽管叶伦预计将会获得确认提名，但过程可能具争议性。许多共和党人批评美联储的积极宽松货币政策有推高通胀的危险，进而会造成资产泡沫。
Paul的法案将使得美联储的货币政策决定面临国会审核，但美联储官员称，此举将破坏美联储政治中性的立场。该法案由24名共和党议员和一名民主党议员所支持。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。