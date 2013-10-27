中国经济：国务院部署公司注册资本登记制度改革，降低门槛激发投资活力

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透上海10月27日 - 中国政府网周日称，中国总理李克强周五(25日)主持召开国务院常务会议，部署推进公司注册资本登记制度改革，以降低创业成本，激发社会投资活力。
改革主要内容包括：放宽注册资本登记条件。除法律、法规另有规定外，取消有限责任公司最低注册资本3万元人民币、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制；不再限制公司设立时股东的首次出资比例和缴足出资的期限。公司实收资本不再作为工商登记事项。同时，放宽市场主体经营场所登记条件。
改革除放宽公司最低注册资本和经营场所登记要求外，更加强调运用信息公示和共享等手段，使企业信息透明化。将企业登记备案、年度报告、资质资格等通过市场主体信用信息系统予以公示，推进企业诚信建设。
“推行注册资本登记制度改革，就是要按照便捷高效、规范统一、宽进严管的原则，创新公司登记制度，降低准入门槛，强化市场主体责任，促进形成诚信、公平、有序的市场秩序，”会议文稿称，“进一步释放改革红利，激发创业活力，催生发展新动力。”
本届政府上任之后，一直在着力取消和下放一些政府行政审批，致力于不让“看得见的手”干扰“看不见的手”。上月末的国务院常务会议，取消和下放了分布式燃气发电等一批核准项目，放宽了部分外商投资准入条件。(完)
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(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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