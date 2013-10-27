《一周经济焦点》美联储不会再扮鬼吓人

美国股市：小涨，投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
**大举宽松**
各家央行的确在释放温和信号。
日本央行意欲两年内将基础货币增加一倍。英国央行上周放宽了其流动性拨备规则。加拿大央行暗示其将不会很快上调利率，令市场意外。
“虽然中国央行近期收紧了流动性，但美联储政策对全球流动性周期的广泛影响表明宽松环境将占据主导。市场根据这种支持性政策前景延续自己的走势，”美银美林的Gustavo Reis在一份研究报告中说。
欧洲央行亦秉持宽松倾向，欧元区数据或会证实为何欧洲央行期望其主要政策利率在更长时期内维持在低位。
分析师认为，9月失业率料持平在接近纪录的12%水准。他们并预计10月通胀率将持稳在1.1%。
欧洲央行对物价稳定的定义是通胀率略低于2%。摩根大通驻伦敦的Greg Fuzesi表示，该央行12月份的最新专家预测料显示，预计2014年和2015年的通胀率可能仍远低于这个目标。
Fuzesi在一份报告中说，这将极大地巩固欧洲央行政策立场的前瞻性指引。
他写道，“我们认为这亦将把焦点放在更大的问题上，即央行为何不采取更多措施来提振经济成长并防止通胀长期低于目标。”(完) (编译 侯向明； 审校 李爽/张涛)
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1 %，5月合约 触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。 CBOT-5月玉米合约 收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。 包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 升0.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)