《一周经济焦点》美联储不会再扮鬼吓人

**大举宽松**

各家央行的确在释放温和信号。

日本央行意欲两年内将基础货币增加一倍。英国央行上周放宽了其流动性拨备规则。加拿大央行暗示其将不会很快上调利率，令市场意外。

“虽然中国央行近期收紧了流动性，但美联储政策对全球流动性周期的广泛影响表明宽松环境将占据主导。市场根据这种支持性政策前景延续自己的走势，”美银美林的Gustavo Reis在一份研究报告中说。

欧洲央行亦秉持宽松倾向，欧元区数据或会证实为何欧洲央行期望其主要政策利率在更长时期内维持在低位。

分析师认为，9月失业率料持平在接近纪录的12%水准。他们并预计10月通胀率将持稳在1.1%。

欧洲央行对物价稳定的定义是通胀率略低于2%。摩根大通驻伦敦的Greg Fuzesi表示，该央行12月份的最新专家预测料显示，预计2014年和2015年的通胀率可能仍远低于这个目标。

Fuzesi在一份报告中说，这将极大地巩固欧洲央行政策立场的前瞻性指引。