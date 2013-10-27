版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 28日 星期一 06:48 BJT

《美国重要政经日程》--10月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1315 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布9月工业生产和产能利用率

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布9月成屋待完成销售

1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期、三个月及六个月期国库券

1700 - 财政部标售两年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐