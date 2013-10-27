欧洲经济指标预测--10月28日-11月4日****

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月28日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月28日(一) 0900 意大利企业信心 10月 96.3 96.6 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 33 34 10月29日(二) 0745 法国消费者信心指数 10月 86 85 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加7 增加6 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加12 增加10 抵押贷款批准件数(千件) 66.000 62.226 M4货供额(较前月) -- +0.70% 10月29日至11月8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +6.2% 10月30日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 9月 -- 1.32 0800 瑞士KOF领先指标 10月 1.60 1.53 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 持平 增加2.5 未经季节调整失业人数(万人) 280 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 297.5 1000 欧元区企业景气指数 10月 负0.15 负0.20 经济景气指数 97.4 96.9 工业景气指数 负6.5 负6.7 服务业景气指数 负2.8 负3.3 消费者信心指数 负14.5 负14.9 消费者通胀预期指数 -- 14.9 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +1.5% +1.6% (较前月) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.4% +1.4% 10月31日(四) 0001 英国GfK消费者信心指数 10月 负8 负10 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.7% +0.9% (较上年同期) +5.1% +5.0% 0700 德国进口物价(较上月) 9月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -2.8% -3.4% 0700 德国GfK消费者信心指数 11月 7.2 7.1 0700 德国零售销售修正值(较上月) 9月 +0.4% +0.5% (较上年同期) -- +0.3% 0745 法国消费者支出 9月 +0.3% +0.4% 0900 意大利失业率 9月 12.2% 12.2% 1000 欧元区通胀率 10月初值 +1.1% -- 1000 意大利CPI(较前月) 10月初值 +0.4% -0.3% (较上年同期) +1.3% +0.9% 意大利HICP(较前月) 10月初值 +0.5% +1.8% (较上年同期) +1.2% +0.9% 1000 欧元区失业率 9月 12.0% 12.0% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.2% (较上年同期) -- -2.0% 11月1日(五) 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 10月 55.5 55.3 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 56.2 56.7 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日(一) 0848 法国Markit制造业PMI 10月 -- 49.4 0853 德国Markit/BME制造业PMI 10月 -- 51.5 0930 欧元区Markit制造业PMI 10月 -- 51.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 58.9(完)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1 %，5月合约 触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。 CBOT-5月玉米合约 收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。 包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 升0.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低， 交易商说，因技术性卖盘和美元上涨。美元走高，令美元计价的美国谷物 在全球市场的竞争力下降。 美国大平原冬麦种植带预报将迎来更多降雨，应该提振产量前景，这 对市场带来进一步压力。 CBOT-5月小麦期货 收低6-1/2美分，报每蒲式耳4.23-1/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作小麦56.84万吨，高于预估，出口销售新作小麦8.7万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为90,737口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)