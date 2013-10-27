版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 28日 星期一 07:06 BJT

****欧洲经济指标预测--10月28日-11月4日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
    
    10月28日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   
    10月28日(一)
    0900    意大利企业信心                                    10月       96.3      96.6
    1100    英国工业联盟(CBI)零售销售差值                     10月         33        34
    
    10月29日(二)
    0745     法国消费者信心指数                              10月         86         85
    0930     英国消费者信贷(亿英镑)                           9月        增加7    增加6
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                                   增加12   增加10
             抵押贷款批准件数(千件)                                     66.000   62.226
             M4货供额(较前月)                                             --     +0.70%

    10月29日至11月8日
    0800    英国Halifax房价指数(较前月)                      10月         --      +0.3%
            英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     --      +6.2%
    
    10月30日(三)
    0700   瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                          9月         --       1.32
    0800   瑞士KOF领先指标                                   10月       1.60       1.53
    0855   德国经季节调整失业人数变化(万人)                  10月       持平    增加2.5
                 未经季节调整失业人数(万人)                              280        280
                 经季节调整失业率                                       6.9%       6.9%
                 经季节调整失业人数(万人)                                 --      297.5
    1000   欧元区企业景气指数                                10月     负0.15     负0.20
                   经济景气指数                                         97.4       96.9
                   工业景气指数                                        负6.5      负6.7
                   服务业景气指数                                      负2.8      负3.3
                   消费者信心指数                                     负14.5     负14.9
                   消费者通胀预期指数                                     --       14.9  
    1300   德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)       10月初值     +1.5%      +1.6%
                                         (较前月)                       持平       持平
                      消费者物价指数(CPI)(较前月)                       持平       持平
                                         (较上年同期)                  +1.4%      +1.4%
    
    10月31日(四)
    0001   英国GfK消费者信心指数                            10月         负8       负10
    0700   英国Nationwide房价指数(较前月)                   10月       +0.7%      +0.9%
                               (较上年同期)                            +5.1%      +5.0%
    0700   德国进口物价(较上月)                              9月       +0.1%      +0.1% 
                       (较上年同期)                                    -2.8%      -3.4%
    0700   德国GfK消费者信心指数                            11月         7.2        7.1
    0700   德国零售销售修正值(较上月)                        9月       +0.4%      +0.5% 
                             (较上年同期)                                 --      +0.3%
    0745   法国消费者支出                                    9月       +0.3%      +0.4%
    0900   意大利失业率                                      9月       12.2%      12.2%
    1000   欧元区通胀率                                  10月初值      +1.1%         --
    1000   意大利CPI(较前月)                             10月初值      +0.4%      -0.3%
                 (较上年同期)                                          +1.3%      +0.9%
           意大利HICP(较前月)                            10月初值      +0.5%      +1.8%
                 (较上年同期)                                          +1.2%      +0.9%
    1000   欧元区失业率                                      9月       12.0%      12.0%
    1100   意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)                 9月          --      +0.2%
                         (较上年同期)                                     --      -2.0%
    
    11月1日(五)
    0830   瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                   10月        55.5       55.3
    0928   英国Markit/CIPS制造业PMI                         10月        56.2       56.7
    
    
    11月4日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    11月4日(一)
    0848   法国Markit制造业PMI                             10月          --       49.4
    0853   德国Markit/BME制造业PMI                         10月          --       51.5
    0930   欧元区Markit制造业PMI                           10月          --       51.3
    0930   英国Markit/CIPS建筑业PMI                        10月          --       58.9(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐