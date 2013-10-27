《焦点》美联储本周或决定暂时维持现状，等待经济形势进一步明确

**对美联储升息的预期时间推迟**

美联储9月会议记录显示，委员们讨论了通过降低失业率门槛或承诺只要通胀前景低于某一水准就不会加息，以强化前瞻性指引。

但会议记录还显示，委员们讨论过，在美联储主席一职临近交接之际，前瞻性指引修改后是否可信，因为这样明显承认贝南克做过的承诺可能不会对其继任者构成约束。

自9月会议以来，对美联储开始加息的预期时间推迟至最早也要到2015年4月，这缓解了决策层改变政策指引的压力。

市场现在预期，2016年1月隔夜拆款利率在0.685%，低于一个月前的0.895。同时，抵押贷款利率也出现下降，指标10年期公债收益率从9月初的约3.0%跌至2.5%。

“目前市场的预期,与美联储官员所暗示的加息路线并不是严重分歧，因此他们现在做出改变的必要性还不是那么强烈，”美银美林资深分析师Michael Hanson表示。