《焦点》美联储本周或决定暂时维持现状，等待经济形势进一步明确

美国股市：小涨，投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
**对美联储升息的预期时间推迟**
美联储9月会议记录显示，委员们讨论了通过降低失业率门槛或承诺只要通胀前景低于某一水准就不会加息，以强化前瞻性指引。
但会议记录还显示，委员们讨论过，在美联储主席一职临近交接之际，前瞻性指引修改后是否可信，因为这样明显承认贝南克做过的承诺可能不会对其继任者构成约束。
自9月会议以来，对美联储开始加息的预期时间推迟至最早也要到2015年4月，这缓解了决策层改变政策指引的压力。
市场现在预期，2016年1月隔夜拆款利率在0.685%，低于一个月前的0.895。同时，抵押贷款利率也出现下降，指标10年期公债收益率从9月初的约3.0%跌至2.5%。
“目前市场的预期,与美联储官员所暗示的加息路线并不是严重分歧，因此他们现在做出改变的必要性还不是那么强烈，”美银美林资深分析师Michael Hanson表示。
在9月的会议上，18位美联储官员中有12位认为，要到2015年的某个时候才会开始加息。(完) (编译/审校 郑茵/王兴亚/徐文焰/李爽/张涛)
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1 %，5月合约 触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。 CBOT-5月玉米合约 收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。 包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 升0.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)