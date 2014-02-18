修正-《焦点》美联储本周或决定暂时维持现状，等待经济形势进一步明确(2013年10月27日)

(更正：正文第六段应为“10月政府停摆”，而非“10政府停摆”)

* 美联储本周政策会议料只是一场战略研讨会议，不会采取具体行动

* 预计美联储将维持每月850亿美元的购债规模

* 利率前瞻指引方面的变化可能要等待下一任联储主席上任后

路透华盛顿10月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储)官员本周不大可能对货币政策进行任何改变，他们正在等待更多证据，以研判华盛顿的预算之争对美国经济造成的损害有多严重。

实际上，他们可能在今年余下时间里都保持现状。

Raymond James首席分析师Scott Brown在被问及美联储可能何时开始缩减购债刺激规模时回答，“我认为现在看来要等到1月或者3月...12月采取行动的可能性还不到50%。”

美国政府结束部分关停状态以来公布的经济数据意外地疲弱。9月就业增长放缓，企业投资计划也有所萎缩。

消费者和企业信心可能遭受长期损害，此前美国差点陷入违约境地，因政客们一直拒绝提高举债上限，直到最后一刻才达成妥协，却也只是将这场财政问题的角力推迟到了明年。

更糟糕的是，10月政府停摆打乱了数据公布日程，妨碍美联储决策者清晰了解经济状况。

除了经济不确定性之外，考虑到美联储即将更换主席，决策者们可能不愿意做出任何重大政策调整。总统奥巴马本月稍早提名美联储现任副主席叶伦接替贝南克担任主席一职。贝南克的任期将于明年1月届满。

鉴于美联储最高领导即将更迭，现阶段对所谓的利率前瞻性指引进行调整的可能性不大。

“很难找到强有力的理由来调整政策，甚至声明也不会有重大改变，”巴克莱的首席美国分析师Dean Maki表示。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)结束为期两天的会议后，将于周三1800GMT公布政策决定声明。

**没有坚定看法**

美联储在9月会议上决定维持刺激政策不变震惊市场。该央行在6月时称，预计将在年底前开始缩减刺激规模，并在2014年中结束购债。

9月会议后出现的经济疲软迹象证明联储的谨慎是有道理的，经济学家目前认为美联储将按兵不动直到明年，以确保经济全面复苏。

“美联储在何时缩减刺激政策的问题上可能并没有很坚定的看法。他们希望先看到政府部分关门会如何影响第四季经济表现，以及再多几份就业报告出炉，”Maki说，他已经把缩减刺激政策的预期从今年12月推迟到明年3月。

为了激励经济增长和就业，美联储自2008年底以来一直维持隔夜拆借利率在近零水平，并实施三轮债券购买计划，将其资产负债表规模扩大至约3.7万亿(兆)美元，以进一步压低借款成本。

联储已经承诺，若通胀率料将持稳于2.5%以下，其将在失业率至少降至6.5%后才会升息。9月失业率为7.2%。

一旦联储开始缩减刺激规模，这些数据门槛预计仍可阻止借款成本迅速上升。

不过它们在夏季期间的效果似乎不太好，在贝南克表示央行可能很快开始缩减购债后，金融市场把首次升息时间的预期提前到2014年。

**对美联储升息的预期时间推迟**

美联储9月会议记录显示，委员们讨论了通过降低失业率门槛或承诺只要通胀前景低于某一水准就不会加息，以强化前瞻性指引。

但会议记录还显示，委员们讨论过，在美联储主席一职临近交接之际，前瞻性指引修改后是否可信，因为这样明显承认贝南克做过的承诺可能不会对其继任者构成约束。

自9月会议以来，对美联储开始加息的预期时间推迟至最早也要到2015年4月，这缓解了决策层改变政策指引的压力。

市场现在预期，2016年1月隔夜拆款利率在0.685%，低于一个月前的0.895。同时，抵押贷款利率也出现下降，指标10年期公债收益率从9月初的约3.0%跌至2.5%。

“目前市场的预期,与美联储官员所暗示的加息路线并不是严重分歧，因此他们现在做出改变的必要性还不是那么强烈，”美银美林资深分析师Michael Hanson表示。