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市场报道 | 2013年 10月 28日 星期一 07:53 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月28日-11月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    
    10月28日当周
    10月28-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    1800     美国联邦预算(亿美元)                               9月        --  赤字1,479 
    
    10月28-11月3日  
    1400     美国新屋销售年率(万户)                             9月      42.5       42.1

    10月28-11月25日
     --     美国建筑许可年率(万户)                         9月修正值        --       92.6    
    
    10月28-11月26日
    1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             9月        --       96.7      
    
    10月28日(一)
    1315    美国工业生产(较前月)                               9月       +0.4%     +0.4%        
              制造业产出(较前月)                                         +0.4%     +0.7%      
                     产能利用率                                          78.0%     77.8%   
    1400    美国成屋待完成销售                                 9月         --      107.7        
 
                成屋待完成销售(较上月)                                   +0.1%     -1.6%
    1430    美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                  10月         --       12.8
    
    10月29日(二)
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             10月26日当周        --     +1.4%
    1230    美国生产者物价指数(PPI)(较上月)                    9月       +0.2%     +0.3%  
                                   (较上年)                              +0.6%     +1.4%
                核心PPI(较上月)                                          +0.1%     +0.0%        
                
                扣除食品和能源                                           +1.2%     +1.1%
    1230    加拿大PPI(较上月)                                  9月       +0.1%     +0.2%
                     (较上年)                                            +1.4%     +1.7% 
    1230    美国零售销售(较前月)                               9月       +0.1%     +0.2%
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           10月26日当周        --     +2.9%       
    1300    美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都            8月       +0.7%     +0.6%
            会地区房价指数(较前月)                                              
                          (较上年同期)                                  +12.5%    +12.4%
            未经季节调整20个大都会地区房价指数(较前月)                   +0.8%     +1.8%        
                                           
    1400    美国企业库存                                       8月       +0.3%     +0.4%
    1400    美国消费者信心                                    10月        75.3      79.7
    1430    美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                  10月         --       14.0
    
    10月30日(三)
    1100    美国抵押贷款市场指数                        10月25日当周        --    454.5
                      再融资指数                                            --  2,034.4
    1215    美国ADP就业报告(万人)                             10月      增加15 增加16.6
    1230    美国CPI(较上月)                                    9月       +0.2%    +0.1%
                       (较上年同期)                                      +1.2%    +1.5%
                扣除食品和能源(较上月)                                   +0.2%    +0.1%
                              (较上年同期)                               +1.8%    +1.8% 
    1230    美国实质所得                                       9月       +0.2%    +0.4% 
    1530    美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数                    9月        --      +0.2%
    1800    美国美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定                      --    0-0.25%
    
    10月31日(四)
    1230    美国初请失业金人数(万人)                    10月26日当周        34     35
                      四周均值(万人)                                        --     34.8
                续请失业金人数(万人)                    10月19日当周     286.5    287.4
    1230    加拿大国内生产总值(GDP)(较上月)                    8月       +0.2%    +0.6%
    1345    美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     10月        55.0     55.7 
    
    11月1日(五)
     --     美国整体汽车销售(万辆)                            10月       1,540    1,521 
    1258    美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             10月终值       --      51.1
    1330    加拿大RBC经季节调整制造业PMI                      10月         --      54.2
    1400    美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   10月        55.0     56.2        
            美国ISM制造业投入物价分项指数                                 55.0     56.5
            美国ISM制造业就业分项指数                                     53.7     55.4
            美国ISM制造业新订单分项指数                                     --     60.5
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月25日当周        --    131.1
    
    
    11月1-25日
    1230   美国房屋开工年率(万户)                             9月         90.8     89.1
    1230   美国建筑许可年率(万户)                             9月         93.5      --
    
    11月1-12月1日
    1400   美国建筑支出                                       9月          --     +0.6%
    
    11月4日当周
    11月4日(一)
    1445   纽约ISM企业活动指数                               10月          --     594.1
    1500   美国工厂订单                                       9月        +1.2%      --
    1500   美国耐久财订单                               9月修正值          --     +3.7%
               扣除运输的耐久财订单                                        --     -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                        --     +3.2%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --     -1.1%
    (完)
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