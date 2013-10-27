《中国报摘》--中国证券报10月28日

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 头版头条:
--截至28日共有1,548家上市公司披露三季报。报告期内，这些公司共实现净利润5,120.20亿元人民币，同比增长14.14%；实现主营业务收入56,125.47亿元，同比增长12.33%。
* 其他:
--从权威人士处获悉，把初次分配放在重要位置、提高中低收入者收入，将作为收入分配改革突破点，有望在十八届三中全会后出台相关措施。
--基金研究机构数据显示，上周主动股基普遍减仓。ETF延续整体净赎回态势。两市A股ETF上周总体净赎回22.61亿份，为连续第四周整体净赎回。
--国家税务总局正在研究明年年初将铁路运输和邮电通信等行业纳入营改增试点的方案，下一步餐饮、零售等跟百姓生活密切相关的生活类服务业也有望实行营改增。
--国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任陈道富表示，“383方案”是一个有所突破、同时又具有可操作性的综合改革方案，核心内容就是促进要素市场化改革。
--银监会政策法规部副主任刘晓勇表示，对于民营银行，银监会的态度是“积极探索，慎重实施”。
--财政部财政科学研究所所长贾康等发表署名文章认为，政府的收入权为政府实际筹集收入提供了可能，而实际需要筹集的收入规模则首先取决于政府事权范围，或者取决于特定国情、阶段、战略设计等诸因素影响制约下的公共职能的边界。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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