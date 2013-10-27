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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 07:42 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月28日

* 头版头条:

--截至28日共有1,548家上市公司披露三季报。报告期内，这些公司共实现净利润5,120.20亿元人民币，同比增长14.14%；实现主营业务收入56,125.47亿元，同比增长12.33%。

* 其他:

--从权威人士处获悉，把初次分配放在重要位置、提高中低收入者收入，将作为收入分配改革突破点，有望在十八届三中全会后出台相关措施。

--基金研究机构数据显示，上周主动股基普遍减仓。ETF延续整体净赎回态势。两市A股ETF上周总体净赎回22.61亿份，为连续第四周整体净赎回。

--国家税务总局正在研究明年年初将铁路运输和邮电通信等行业纳入营改增试点的方案，下一步餐饮、零售等跟百姓生活密切相关的生活类服务业也有望实行营改增。

--国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任陈道富表示，“383方案”是一个有所突破、同时又具有可操作性的综合改革方案，核心内容就是促进要素市场化改革。

--银监会政策法规部副主任刘晓勇表示，对于民营银行，银监会的态度是“积极探索，慎重实施”。

--财政部财政科学研究所所长贾康等发表署名文章认为，政府的收入权为政府实际筹集收入提供了可能，而实际需要筹集的收入规模则首先取决于政府事权范围，或者取决于特定国情、阶段、战略设计等诸因素影响制约下的公共职能的边界。（完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
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