金砖国家：10月25日股汇市收盘纵览

路透10月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月25日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.34%报1,027.27点。

中国股市：沪综指收跌1.5%至一个半月新低，资金面偏紧促游资撤离

香港股市：收低，恒生国企指数创6月以来最大单周跌幅

中国汇市：人民币创新高后转而收跌，6.08元关口遭遇强阻力

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拉美股市：巴西股市挫跌，石油生产商OGX股价暴跌将近20%，因投资者押注该公司可能即将申请破产。巴西股市指标Bovespa指数 连续第三个交易日下跌，收低1.32%至54,154.15点，为三周来首次周线收低。

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索上涨，受国内央行举措支撑

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南非股市：小幅上涨，African Bank 涨幅居前，尽管部分由于核心市场不良贷款上升，该行预测全年获利料锐减90%。大盘在连涨九个交易日后再度呈现谨慎乐观，部分因为技术指标暗示将面临一波修正。Top-40绩优股指数 微升0.18%报40,314.88点，综合指数 涨0.13%至45,124.04点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，受罢工疑虑拖累

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印度股市：下跌，未能延续三周来的涨势，因Sun Pharmaceutical等部分绩优股在本周稍早创下2010年11月以来高位后出现获利了结。指标BSE指数 下滑0.2%，或41.91点，收报20,683.52点，单周收低0.95%，结束连续三周的涨势。NSE指数 跌0.32%，或19.45点，报6,144.90点，连续四日下跌，本周收低0.7%。

印度汇市：印度卢比兑美元当日收平，但为连续第二周收低，因印度央行下周政策会议上料升息，在此之前市场保持谨慎态度。卢比兑美元 收在61.46/47卢比，较周四持平。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,492.20点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.11%至823.11点。