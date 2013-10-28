《新兴市场重要经济事件预告》--10月28日-11月4日

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10月28日(一)

约翰尼斯堡--第八届非洲经济大会将召开，主题为“非洲地区一体化”(至10月30日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将参会。

加纳阿克拉--加纳政府与国际货币基金组织(IMF)共同举办主题为“西非金融一体化中的机遇与挑战”的地区会议。加纳央行总裁Kofi Wampah和财长Seth Terkper将参会。

北京--亚欧经济论坛(至10月29日)。欧洲央行执委科尔将发表主旨演讲。

10月29日(二)

东京--国际货币基金组织(IMF)举行“安倍经济学”座谈会。IMF亚太部主任Anoop Singh和副主任Jerry Schiff将发言。

迪拜--路透中东投资峰会。

孟买--印度央行公布中期货币政策评估(0530)。

布达佩斯--匈牙利央行将召开议息会议。

10月30日(三)

首尔--国际货币基金组织(IMF)前总裁施特劳斯-卡恩访问韩国，出席一场经济论坛。

纽约--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在纽约一场会议上发表演说。

曼谷--泰国央行公布10月政策会议记录(0200)。

里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)。

10月31日(四)

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

首尔--韩国央行总裁金仲秀会见当地企业集团执行长(2230)。

11月1日(五)

华盛顿--前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基在约翰霍普金斯大学高级国际研究学院主办的活动上，就“IMF管理改革进程”发表讲话。

11月4日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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