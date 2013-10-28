《台湾重要政经日程》--10月28日

台湾货币市场：3月31日和本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北3月31日 - 台湾货币市场周五及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,796亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12