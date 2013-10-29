版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 08:03 BJT

韩国已公布经济指标--2013/10/29

经济指标                  时间     最新数据          前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                   据            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第三季        +1.1%  p             +1.1%  @-r              --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       9月        +0.8%                +1.3%             10月31日        --
                                                                                            
 工业生产(m/m)                  8月        +1.8%  @-p            -0.3  @-r        10月29日        --
 失业率                         9月         3.0%  @              3.1%  @          11月12日        --
 贸易收支(亿美元)               9月     顺差36.8  r            顺差49  r           11月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐