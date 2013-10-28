《香港报摘》--其他报纸重要消息10月28日

* 明报：

--中金再生 的大股东兼主席秦志威，对港法院委任的临时清盘人保华顾问Cosimo Borrelli等人的处事手法愈趋不满，秦志威旗下好运公司更发出新闻稿，指集团多间附属公司已在广州和天津法院提出民事起诉，力阻保华“侵害”独立营运权，并提出巨额索偿。

--近日流传一份疑似华润电力 的内部文件，写明华润电力对2010年收购的山西煤矿拥有控股权。据悉小股东考虑是否把文件呈堂，一举推翻华润早前的证供。不过，华润电力回覆查询时表示，公司档案里没有这份文件，并对文件内容予以否认。

* 星岛日报：

--由会德丰、新世界及港铁发展的柯士甸站THE AUSTIN，该盘继上周开售单日“一铺清袋”劲沽首批一百八十五伙后，随即提价推出新价单，并限量推出当中的八十伙。市场消息指，新一批单位已录逾八百登记，而该盘于昨假日再吸引大批准买家到场参观，保持上周热销势头。

--医疗器械公司普华和顺 今日开始招股，每手1,000股，入场费约3,414港元。该集团首席执行官姜黎威表示，相较一线城市，二三线城市对内地医疗器械的需求更大，增长更快，将是集团未来盈利主要增长点。集团明年将在骨科植入物和输液器方面分别推出13和7个新产品，并继续购入高增长的医疗业务。

--港交所 争取“速食”谘询，开路让阿里巴巴上市。据了解，尽管群情汹涌，港交所还是输不起准千亿新股阿里巴巴，积极为其“合理”来港造势，力争短期谘询公众，先行拆墙松绑，让阿里巴巴明年“名正言顺”把其独门架构赴港申请上市；然而，剧情能否如港交所及阿里巴巴所愿发展，还看证监会取态。

* 苹果日报：

--继重庆银行 后，另一内银股徽商银行 亦将于本周接力开始招股，集资最多逾100亿港元。据市场消息指，徽商行将于今日落实基础投资者名单，估计涉及认购规模将不少于20亿港元。

--市场近期盛传内地将改革养老制度，配合医疗改革，令近年不少内地医药股来港上市均不乏投资者追捧。市场消息指，主要从事内地医院投资及营运的凤凰医疗集团亦计划来港上市，初步拟集资不少于2亿美元，倘成功上市，将成为首家内地“医院股”。

* 东方日报：

--易方达资产管理上周推出首只追踪A+H股跨境市场的RQFII ETF（人民币合格境外机构投资者交易所买卖基金），其投资部董事总经理曾科称，目前重点工作包括缩窄追踪误差，未来冀以零售投资者为销售目标。

--中银香港资产管理行政总裁区景麟表示，内地有望简化金融机构到境外发行点心债的程序，及容许更多不同种类的发债体包括地方政府发债，相信可成为点心债市场加速发展的催化剂。

* 文汇报：

--近月来，发展商推出多重优惠和减价卖楼，一手盘成功吸引市场注意力，二手市场受冷，加上市场对楼价走势预测呈严重分歧，车位拆售、工商铺交投也淡静，拖累整体物业买卖。利嘉阁预期，10月整体楼宇买卖登记势将进一步探底，估计全月宗数大致仅得4,500宗，贴近今年4月楼市低潮期。

--中煤能源 公布，前三季实现净利润31.82亿元人民币，同比下跌54.2%。潍柴动力 则公布，第三季纯利按年升21.2%，至6.2亿元人民币。

* 大公报：

--中兴通讯 日前与河南省洛阳市政府签署战略合作协议，计划未来三年内在当地投资逾35亿人民币建通讯智慧产业基地。(完)