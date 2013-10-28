德国财政：财长朔伊布勒舍弃偿债目标，转而致力于不再举债

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透柏林10月28日 - 德国财政部长朔伊布勒似乎不再坚持自2015年起偿还国家债务，反而是专心致力于不再增加举债，也不再加税。
朔伊布勒对Focus杂志的谈话，让德国总理梅克尔所属的政党有更多余地为所费不赀的项目融资。
在周日见到的专访样稿中，朔伊布勒表示，目标在于自2015年起不再发行新债，并在10年内将债务占国内生产总值(GDP)的比重从目前的约80%降至不到60%。
朔伊布勒暗示在新政府中他将续任财政部长，他并没有提及偿还德国略逾2兆(万亿)欧元债务的计划。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
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