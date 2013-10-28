德国财政：财长朔伊布勒舍弃偿债目标，转而致力于不再举债

路透柏林10月28日 - 德国财政部长朔伊布勒似乎不再坚持自2015年起偿还国家债务，反而是专心致力于不再增加举债，也不再加税。

朔伊布勒对Focus杂志的谈话，让德国总理梅克尔所属的政党有更多余地为所费不赀的项目融资。

在周日见到的专访样稿中，朔伊布勒表示，目标在于自2015年起不再发行新债，并在10年内将债务占国内生产总值(GDP)的比重从目前的约80%降至不到60%。