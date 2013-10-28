《全球重要经济事件一览表》--10月28日-11月4日

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10月28日(一)

法兰克福--德国央行副总裁劳滕施莱格参加有关银行监管进展的讨论(1040)。

西班牙赫雷斯-德拉弗龙特拉--西班牙央行总裁林德发表讲话(1130)。

北京--亚欧经济论坛(至10月29日)。欧洲央行执委科尔将发表主旨演讲，题为“欧元区从东亚学到的教训”。

10月29日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

瑞典比夫市--瑞典央行副总裁Martin Floden访问比夫市并介绍最新的回购利率决定和经济状况(1800)。

维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼就奥地利银行业发表演说(1700)。

10月30日(三)

华盛顿--美联储FOMC宣布利率决定。

伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办Golden Series演讲，主题为“葡萄牙：金融稳定进展”。葡萄牙央行总裁科斯塔主讲。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“零售银行业：释放欧洲实体经济全部潜能的关键”发表讲话(0805)。

德国斯图加特--欧洲央行执委亚斯穆森在有关欧元区未来的一个活动上讲话(1900)。

德国达姆施塔特--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼发表演讲，题为“主权债务危机带来的制度和经济挑战”。

罗马--意大利央行总裁维斯科和经济财政部部长萨柯曼尼参加在一个会议。

里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)

10月31日(四)

雅典--规划与经济研究中心(KEPE)举办关于希腊经济面临的挑战和前景的会议，希腊副财长Christos Staikouras将发表讲话。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。

挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。

11月1日(五)

美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1310)。

美国圣保罗--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一次会议上致开幕词。

美国费城--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全球合作中心(Global Interdependence Center)举行的公开仪式上接受2013年全球公民奖颁奖(1600)。

挪威约维克--挪威央行副总裁Qvigstad讲话。

11月4日(一)

维也纳--货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“奥地利与欧元区的经济状况”举行圆桌讨论，奥地利央行总裁诺沃特尼发言。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧主持国际儿童与青少年金融组织(CYFI)会议(0800)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧洲政治研究所组织的一个活动(1130)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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