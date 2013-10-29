《香港重要政经日程》--10月29日-11月6日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
==================今日重要政经消息==================
10月29日（周二）
-- 中国石油 公布第三季业绩。
-- 中国石化 公布第三季业绩。
-- 中信银行 公布第三季业绩。
-- 招商银行 公布第三季业绩。
-- 海通证券 公布第三季业绩。
-- 国航 公布第三季业绩。
-- 鞍钢 公布第三季业绩。
-- 马钢 公布第三季业绩。
-- 比亚迪 公布第三季业绩。
-- 东方航空 公布第三季业绩。
-- 中海集运 公布第三季业绩。
-- 中海发展 公布第三季业绩。
-- 大唐发电 公布第三季业绩。
-- 江西铜业 公布第三季业绩。
-- 中国中冶 公布第三季业绩。
-- 国药控股 公布第三季业绩。
--09:00 交通银行 在中国举行特别股东大会。
--10:00 中信证券 在中国举行特别股东大会。
--10:00 国航 在中国举行特别股东大会。
==================近期重要政经消息==================
10月30日（周三）
-- 中国农业银行 公布第三季业绩。
-- 中国银行 公布第三季业绩。
-- 中银香港 公布第三季业绩。
-- 中国工商银行 公布第三季业绩。
-- 交通银行 公布第三季业绩。
-- 民生银行 公布第三季业绩。
-- 中国铝业 公布第三季业绩。
-- 中国远洋 公布第三季业绩。
-- 中交建 公布第三季业绩。
-- 中材股份 公布第三季业绩。
-- 中国太保 公布第三季业绩。
-- 中国中铁 公布第三季业绩。
-- 中国铁建 公布第三季业绩。
-- 南方航空 公布第三季业绩。
-- 中信证券 公布第三季业绩。
-- 广汽集团 公布第三季业绩。
-- 新华人寿 公布第三季业绩。
-- 复星医药 公布第三季业绩。
-- 青岛啤酒 公布第三季业绩。
-- 中联重科 公布第三季业绩。
10月31日（周四）
-- 毅德国际 首日挂牌。
-- 公布9月零售销售数字。
-- 金管局公布9月份外汇基金总资产。
-- 金管局公布9月份货币统计数字。
-- 龙源电力 公布第三季业绩。
11月1日（周五）
-- 中国赛特集团 首日挂牌。
11月5日（周二）
-- 汇丰公布10月份PMI。
-- 中国先锋医药 首日挂牌。
*11月6日（周三）
-- 重庆银行 首日挂牌。
-- 港交所 公布第三季业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。