香港新股：徽商银行IPO确定招股价区间，最高筹资额达13亿美元--消息

路透香港10月26日 - 徽商银行将于下周启动其香港首次公开发行(IPO)，筹资规模最高为13亿美元，将成为香港三年来最大的一宗金融企业招股案。所募资金将用于充实资产负债表。之前数年该银行的放贷大幅成长。

一位直接了解情况的消息人士周日对路透表示，徽商银行计划发行26.1亿股，招股价区间为每股3.50-3.88港元，总筹资规模最高达101.3亿港元(13.1亿美元)，预计定价将在11月6日完成。该位人士并未有授权公开谈论此事。

这是继重庆商银后另一家寻求在港上市的城商银行，重庆商银筹资目标为5.93亿美元。

汤森路透估计，从现在到明年上半年，包括徽商银行和重庆商银在内的中国金融机构准备在香港市场筹资约110亿美元。

徽商银行于10月21日就招股事宜与投资者见面。未能立即联络到该行对此事置评。

根据路透数据，这将是2010年9月重庆农村商业银行 筹资17亿美元以来，香港最大的一笔银行IPO。

根据公司网站，至2012年末徽商银行共有190个机构网点，资产总额3,242.24亿元人民币，存款余额2,395.43亿元人民币，贷款余额(含贴现）1,637.95亿元人民币，不良贷款率0.58%。2012年实现利润总额56.80亿元人民币，同比增长23.4%，净利润43.06亿元人民币，同比增长23.3%。

徽商银行2005年挂牌成立，由原合肥、芜湖等六家城市银行以及六安、淮南等七家城市信用社合组的区域性股份制银行，也是首家以此结构合并组建的银行。

本次招股由中银国际、中信证券国际 、摩根大通 、摩根士丹利 和瑞银集团 牵头。(完)