港报财经评论：SHIBOR判势，港股22,000忌失--经济日报10月28日

SHIBOR判势，港股22,000忌失/林瑞芬 周五两周至1个月拆息续抽升，中、港股市受拖累，息升息跌是定向。上证昨挫1.45%至2,132。国指跟着跌1.4%至10,177，恒指跌0.6%至22,698；大市成交额625亿元人币。恒指短线两级支持为参考，22,750已失守，反覆若再向跌，较有力支持则要数到22,000。

留意到中银香港 近周推出人民币定息优惠，自己都第一时间做，出粮户又是新资金定存一年3厘息率，优惠期至10月31日，不是帮其卖广告，只是现在事后孔明，才发现中资银行先知。10月底中国内地水紧，一来财政上缴。二来，市场揣测，外资续流入及担心通胀升，是央行作收紧银根的决定。是否后者，过了10月底，如1个月拆息及3个月拆息仍然偏高便认证出来，不然拆息有所回落。 配合附图显示，自6月发生钱荒之后，其实银行借贷成本是上高了一个台阶，如一个月SHIBOR显示，年初至6月是大概3.4厘至4.5厘，但钱荒后是4.5厘以上至今况6厘以上；三个月SHIBOR则显示，年初至6月是大概4厘，但钱荒后是4.5厘以上，落不下，反映中国内地之投资借贷成本趋渐提升之趋势。这或许切合了李克强总理近日讲过，中国不能单靠印钞而救经济。

不过，相信央行为调节配合经济转型，收紧货币也是采取有序步伐，短线再闹钱荒的机会还是不大。金改路上，传统银行业面对的竞争愈来愈烈，互联网金融的崛起更来势汹汹，阿里巴巴、百度都已开始，变相吸纳民间资金，传统银行业以往很容易收集到存款，怕且未来难度将提升，要提升吸引力，息率去抢客，成本提升，考验经营者转嫁成本的能力。虽知大多传统国有制银行，借贷的主要是大、中国企，谁敢提高借贷利息。市场主导，传统经营就要有新思维。无疑，长线投资者一路在观察内银股在此过程中的适应及转变，股价浮浮沉沉，无明显上升趋势，就知投资者也有一定戒心。 说回港股，昨收报22,698，跌0.6%，低见22,640，自周内高位近23,500掉头而落，迅速已失近800点。大市待变之后，升不破9月高位23,554掉头回落快，试穿50天线跌不足一千点都是小儿科。参考周线保历加通道定向中期，后市或更侧重若试穿周线之保历加通道中轴近22,000以后，支持力如何，见通道中轴上二千点波幅上下限为22,000至24,000，中轴下二千点又是波幅，上下限为20,000至22,000。(B03)

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中海油产量增，明年盈利改善/余少文 国企指数支持位10,300点立即失守，9,800点是最后防线。至于国际油价虽回落，但料中国海洋石油 在新油井投产后，可改善未来业绩。中国内地股市下跌，累及国企指数昨日裂口跌穿支持位10,300点，全日跌144点或1.4%，收报10,177点，成交额149亿港元，只有17%主板H股可以逆市上升。而红筹指数跌14点或0.3%，收报4,422点，成交额46亿港元。

一直预期国指可在10,300点至10,800点区间上落，以时间来消化沽压，可惜日前跌穿上升通道底部后，昨早再裂口跌穿支持位，走势转差，10,000点是首个支持位，但料指数要下试9,800点才会喘定，因为是小双顶量度跌幅所在。而大市全周先高后低，主要是中国内地资金紧张所累，若然A股未能逆转过来，则国指形势不妙。 上周才指出中国内地银行同业拆息回落，似乎反映中国内地流动性充裕，如9月外汇占款显着增加1,264亿元人民币，但踏入本周则出现180度转变。因为人民银行暂停了逆回购操作，市场相信过去三个月的逆回购操作行动已结束，更重要是拆息今周又抽高，隔夜拆息升至4.367%，1个月拆息在一周内由4.613%升至6.422%，高于9月高位，也是近四个月来最高，令人担心今年5月至6月拆息升事件会重演，当时1个月拆息升至9.698%，国指出现急跌，到拆息见顶后才止跌。

至于中资股披露第三季业绩，下周是高峰期，中海油已披露第三季营运数据，净产量受惠尼克森入帐而升18%至1亿桶油当量，当中1,610万桶来自尼克森，撇除这因素的净产量只能持平。至于其第三季平均实现油价，每桶升1.5%至106.26美元。若然油价继续上升，在产能上升带动下，中海油确实可以看高一线，只是国际油价踏入第四季开始回落，如纽约期油由105美元跌至97美元水平，不排除今年余下时间会继续下跌，对包括中海油在内的石油股而言，都是坏消息。 不过，若然油价回落速度减慢，对中海油的影响可以减轻，尤其尼克森入帐因素可以推高产量，故未来两年盈利保持增长应让没有太大问题。证券商也指出，中海油的离岸油田因台风因素而减少产量，但公司有8个新井口陆续投产，加上尼克森的供应，明年产量可按年升14%。(B04)