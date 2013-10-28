《独家新闻》纽交所预先演练，以免Twitter上市重现Facebook乱象

路透纽约10月26日 - 纽约证交所周六为备受期待的Twitter首度公开上市(IPO)进行模拟测试，以免发生类似Facebook 在Nasdaq上市首日所遭遇的各种问题。

纽约证交所定期在周末进行系统测试，但这是其首度模拟测试个股IPO。纽约证交所此举系因应会员公司的要求--这些会员有很多在2012年参与了Facebook在Nasdaq的IPO。

纽约证交所主要测试两件事：一是系统能否处理这项IPO可能产生的讯息流量，二是确保一旦这项IPO推出，所有下单的公司均可即时收到交易执行报告。

这也可以视为纽约证交所与Nasdaq争夺科技公司上市。两家交易所均力争Twitter的挂牌。Nasdaq曾经是科技企业的挂牌重地。

Twitter预计发行7千万股，招股价在每股17-20美元，预计最快在11月初挂牌交易，将是继Facebook之后的最大网路科技公司IPO案。Facebook当时以每股38美元发行多达4.21亿股。

Nasdaq也曾在Facebook上市之前测试过系统，在测试时将可接受的最大下单总量设限在40,000张。但IPO当天盘前就已经有496,000张单子挂出，当日有超过5亿股换手，创下个股IPO纪录。

纽约证交所周六测试中系统跑了数十万张单子，甚至测试了单一公司下单将近8,100万股的情况。

“今早的系统测试是成功的。我们感谢所有参与测试的企业，”纽约证交所一位发言人说。“我们对Twitter IPO的计划非常有条不紊，并与业界保持合作，以确保Twitter、散户及所有市场参与者都享受到世界级的体验。”(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)