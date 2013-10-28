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货币新闻 | 2013年 10月 29日 星期二 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--10月29日****

路透10月29日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    10月29日(二)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值      前值
    0745    法国消费者信心指数                                 10月         85        85
    0930    英国消费者信贷(亿英镑)                              9月      增加7     增加6
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                                增加12    增加10
                抵押贷款批准件数(千件)                                  66.000    62.226
                M4货供额(较前月)                                           --     +0.70%
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           10月26日当周         --      +1.4%
    1230    美国生产者物价指数(PPI)(较上月)                    9月       +0.2%     +0.3%
                                   (较上年)                              +0.6%     +1.4%
                核心PPI(较上月)                                          +0.1%      持平
                扣除食品和能源                                           +1.2%     +1.1%
    1230    加拿大PPI(较上月)                                  9月       -0.2%     +0.2%
                     (较上年)                                              --      +1.7%
    1230    美国零售销售(较前月)                               9月       +0.1%     +0.2%
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         10月26日当周         --      +2.9%
    1300    美国标普/Case-Shiller经季节调整                    8月       +0.6%     +0.6%
                20个大都会地区房价指数(较前月)
                                      (较上年同期)                      +12.5%    +12.4%
                未经季节调整20个大都会地区房价指数(较前月)               +0.8%     +1.8%
    1400    美国企业库存                                       8月       +0.3%     +0.4%
    1400    美国消费者信心                                    10月        75.0      79.7
    1430    美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                  10月         --       14.0
    2100    韩国央行制造业景气判断指数                        11月         --         82
    2300    韩国工业生产(较上年同期)                           9月         --      +3.3%
                        (较前月)                                           --      +1.8%
                服务业产出(较前月)                                         --      +0.7%
    2350    日本工业生产(较前月)                           9月初值       +1.8%     -0.9%
                工业生产一个月预估                                         --      +0.2%
                工业生产两个月预估                                         --      +1.7%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    10月28日(一)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       现值    预估值    
    0900    意大利企业信心                                     10月       97.3      96.3
    1100    英国工业联盟(CBI)零售销售差值                      10月          2        33
    1315    美国工业生产(较前月)                                9月      +0.6%     +0.4%
                制造业产出(较前月)                                       +0.1%     +0.4%
                产能利用率                                               78.3%     78.0%
    1400    美国成屋待完成销售(较上年同期)                      9月      -1.2%       --
                成屋待完成销售(较前月)                                   -5.6%     +0.1%
    1430    美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                   10月        3.6       --
    2300    韩国经常帐(亿美元)                                  9月   盈余49.7       --
    2330    日本所有家庭支出(较上年同期)                        9月      +3.7%     +0.5%
                            (较前月)                                     +1.6%     +0.4%
    2330    日本求才求职比                                      9月       0.95      0.96
                失业率                                                    4.0%      4.0%
    2350    日本零售销售(较上年同期)                            9月      +3.1%     +1.9%
    
    
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月消费者物价指数(CPI)                 10月30日
    * 美国9月实质所得                            10月30日
    * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI             10月30日
    * 美国8月工厂订单                            11月 4日
    * 美国9月领先指标                            11月 6日
    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月联邦预算                            待定
    * 美国9月房屋开工率                          待定
    * 美国9月建筑支出                            待定

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