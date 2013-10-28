主要国家经济指标预测--10月29日****

路透10月29日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者信心指数 10月 85 85 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加7 增加6 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加12 增加10 抵押贷款批准件数(千件) 66.000 62.226 M4货供额(较前月) -- +0.70% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月26日当周 -- +1.4% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 9月 +0.2% +0.3% (较上年) +0.6% +1.4% 核心PPI(较上月) +0.1% 持平 扣除食品和能源 +1.2% +1.1% 1230 加拿大PPI(较上月) 9月 -0.2% +0.2% (较上年) -- +1.7% 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月26日当周 -- +2.9% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整 8月 +0.6% +0.6% 20个大都会地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.5% +12.4% 未经季节调整20个大都会地区房价指数(较前月) +0.8% +1.8% 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% 1400 美国消费者信心 10月 75.0 79.7 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 10月 -- 14.0 2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 82 2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 -- +3.3% (较前月) -- +1.8% 服务业产出(较前月) -- +0.7% 2350 日本工业生产(较前月) 9月初值 +1.8% -0.9% 工业生产一个月预估 -- +0.2% 工业生产两个月预估 -- +1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0900 意大利企业信心 10月 97.3 96.3 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 2 33 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.6% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.4% 产能利用率 78.3% 78.0% 1400 美国成屋待完成销售(较上年同期) 9月 -1.2% -- 成屋待完成销售(较前月) -5.6% +0.1% 1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 10月 3.6 -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 盈余49.7 -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 +3.7% +0.5% (较前月) +1.6% +0.4% 2330 日本求才求职比 9月 0.95 0.96 失业率 4.0% 4.0% 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 +3.1% +1.9% **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月消费者物价指数(CPI) 10月30日 * 美国9月实质所得 10月30日 * 美国9月克利夫兰联邦储备银行CPI 10月30日 * 美国8月工厂订单 11月 4日 * 美国9月领先指标 11月 6日 * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定