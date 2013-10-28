台湾汇市：台币早盘实质交易大致持平上日，FED会议前市场安静

路透台北10月28日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易价格大致持平上日。交易商表示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周将举行利率决议会议之际，国际主要货币波动均不大，台币交易价格则僵于29.400上下。

汇银人士指出，近来台股走势趋于平缓，外资的汇出汇入较为均衡，台币价格波动则多由本地的进出口商来引发。进口商于台币强于29.400价位时仍有进场意愿，令汇价持平近期区间。

〞海外市场就是一些部位调节，本地就很安静了。〞一位外资银行交易人士说。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日收盘时略略缩小。美元/台币指标一个月期 报价约在29.322/335间，美元有持稳味道，上日收盘在29.310。

本地时间10:15时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升5.7分报29.398。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.380-29.410，上交易日则落在29.39-29.41。

美元兑主要货币周一在亚洲市场早盘持稳，美联储本周将召开政策会议。上周的考验打压美元兑欧元跌至两年低点。

交易员观察市场最新动态：

* 外资汇出汇入力道不大，对台币走势影响暂为中性

* 29.400附近进口商有零星进场，令台币欲升不易

* 韩元 等主要货币亦持于区间，对台币没有带动效果

* 央行阻升气氛仍在，交易员料汇价今日难有大幅波动

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.38-29.42

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