《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月28日-11月1日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策** --中国宏观经济先行指标--10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力回升，预示中国经济企稳回升态势延续到四季度，也为即将召开的三中全会提供了良好氛围。

--独家：中国人民银行近期政策操作的目标之一仍为控制同业等非标准化融资。据四位消息人士周二透露，央行官员在日前举行的公开市场一级交易商会议上表示，仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。

--中国共产党中央政治局决定，十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开。政治局听取了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请十八届三中全会审议。 --中国国家主席习近平表示，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应，同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式。要完善财政政策，适当加大财政性资金对保障性住房建设投入力度。 --销售增长加快以及出厂价格回升等因素，带动中国前三季度工业企业利润同比增速进一步加快。中国国家统计局周日公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额比去年同期增长13.5%，1-8月时为12. 8%。 --中国商务部周三发布的报告称，第四季度进出口将保持稳定增长态势，全年出口占全球贸易份额有望继续小幅提升。2014年对外贸易将保持稳定增长势头。 --中国人民银行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，社会融资规模不存在所谓“重复统计”问题，委托贷款也并不虚增社会融资规模。

========================================================================== **金融/证券/保险**

--独家新闻：中国信贷资产证券化(CLO)试点正在扩大。两位消息人士证实，中国银监会日前已明确外资法人银行可参与CLO试点。不过市场人士预计，外资行CLO试点的范围和额度初期会很有限。 --伴随中国经济企稳回升，企业整体盈利水平随之向好，而曾被舆论冠以 “暴利”之名的银行业，净利增速反而稍逊于传统行业。潜在坏账风险，更成为投资者面对银行股时的一块心病，制约着后者表现。16家上市银行三季度净利润增速平均为12.99%，较去年同期下降了4.45个百分点。 --分析：中国银行间资金紧张局面本周仍无好转迹象，为缓和市场紧张情绪，央行公开市场逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。 --9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。 --路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比持平于83.8%。随着中共十八届三中全会临近，未来政策面趋向待揭晓。

--中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至10月30日，已有222家QFII (合格境外机构投资者)合计获批485.13亿美元的投资额度，较上月底增加10.2亿美元；但合格境内机构投资者(QDII)却较上月底减少71亿美元。 --焦点：去年曾被业界普遍看好的中小企业私募债，经过一年多来的实践，资金需求双方利益难协调已成硬伤，私募债市场正逐渐降温，而近期新推出的国内首只中小企业可交换私募债，有望为解决中小企业融资难的问题带来新的希望。 --专访：正值十八届三中全会召开前，中国土地制度改革的焦点集中在农村建设用地的流转上，而一向在与政府合作领域嗅觉敏锐的信托公司却盯上了“农用地”。北京国际信托公司总经理王晓龙即表示，在不改变土地集体所有制性质的基础上依靠信托制度实现土地归集，是较好的一种制度安排。

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--独家：中国石化集团一名高层表示，该集团打算出售其在加拿大两个最大页岩气区块的半数权益，以分散成本及加快开发。中石化对于投资回报日益重视。 --焦点：中国几家最大的国营石油公司面对油田老化的局面，正在想方设法提高原油和天然气产量，通过一系列投资来满足急剧增长的国内需求，不过这些投资也有可能让他们付出更加高昂的成本代价。 --对中国电信运营商而言，未必越快就越好。他们正准备推出4G高速移动通信网络，而这可能要牺牲未来几年的利润率。 --焦点：中国表示仍要保持玉米的自给自足。实际情况是，多数分析师认为这个目标实现起来颇有难度，而政府的行动也似乎表明对这一看法的支持。 --虽然中国企业对经济前景更有信心，而且铜作为融资工具的需求依然强劲，料将带动铜升水攀升，但中国企业2014年仍可能会增加进口精炼铜的定期合同订购。

--焦点：中国主要水泥厂商，如海螺水泥等，当前预计今年会恢复获利成长，主要受中国东南部基础设施和地产投资提振。江苏和浙江等东部省份以及广东等南部省份的建设项目，以及政府整合产能过剩产业的努力，料会使得大型水泥企业获益。 --几年前广西柳工机械竞标向一家泰国稻米贸易商出售装载机的时候，总裁曾光安就很清楚，要打败像小松制作所 这样的日本对手，公司必需为客户量身定制设备。

--巴西中型银行Banco Industrial e Comercial(BicBanco) 周四表示，将把72%的股份出售给中国建设银行(CCB)，涉及金额16.2亿雷亚尔(7.25亿美元)。此交易将使得这家巴西银行从股市摘牌。